– Langs kysten finst det hundrevis av historier om bedrifter og grunderar som lykkast, om nyskapingar, om idear som vert verkelege, om verdiskaping og om nye arbeidsplassar i framtidas næringar. I tillegg finst det ytterlegare tusenvis av historier om menneska som bur her, enten dei har budd her heile livet eller har flytta hit. Historier om draumejobben, om draumehuset, eller draumelivet i havgapet. Vi som bur her kjenner mange av desse historiane, no er det på tide at resten av verda får høyre om dei og, fortel ansvarleg for prosjektet i Måløy Vekst, Anette B. Jahre