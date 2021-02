Geolog er på veg til staden – vurderer å sprenge ned snøskavlar

Etter raset ved Magnhildskartunnelen i Bremanger kommune, er det venta at vegen vil vere stengt til i morgon tidleg til ein geolog har fått sett på området. Ifølgje operasjonssentralen vurderast det om ein skal nytte sprengstoff for å få ned nokre snøskavlar som er i fare for å rase.