Håper bedriftene på Raudeberg får igjen vannet innen et par timer

Også flere bedrifter står uten vann på Raudeberg grunnet lekkasjen som oppstod søndag. – Vi håper at bedriftene fra Domstein til og med Snorre Seafood får igjen vannet i løpet av et par timer, sier avdelingsleder for vann og avløp i Kinn kommune, Øystein Solheim.