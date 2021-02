Skal bygge nytt lager ved Måløyterminalen

– Arctic Linefish AS skal ikke bare være et eksportselskap, men også et selskap som investerer i å bygge opp den lokale logistikken rundt salg av frossenfisk, sier daglig leder Stian Hjelle. Nå skal det bygges nytt tørrlager for å øke frysekapasiteten ved Måløyterminalen.