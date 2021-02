En person er mistenkt etter brannen i sentrum

Nyheter

Krimteknikere har konkludert med at det er et elektrisk apparat som er årsak til brannen. En person er mistenkt for uforsvarlig bruk av apparatet, sier etterforskingsleder Kåre Toreid til NRK.

Det var litt etter klokka 21.30 8. februar at AKM meldte om branntilløp i en bygning i Strandgata i Florø sentrum. Dette eskalerte etter hvert til full brann. Fem personer måtte hentes ut av bygget og seks personer ble evakuert fra nabohus.