Her får du fem gode tips til lavere strømregning

Nyheter

Januar og februar har hatt rekordhøye strømpriser.

– Mange fikk nærmest sjokk når de så regningen for januar. Sammenlignet med desember var den både tre og fire ganger så høy for mange av oss, forteller Linda Ørstavik Öberg, energipolitisk rådgiver i forbrukerorganisasjonen Huseierne i en pressemelding.

– Siden prisene nå er så høye, er det faktisk litt penger å spare på å bruke strømmen litt smartere og legge om noen av (u) vanene sine, forteller hun.

Her er Huseiernes fem beste tips for å få en lavere strømregning:

1. Velg riktig strømavtale: Spot på time

Det finnes en rekke strømavtaler der ute, men avtalen du bør ha er Spotpris. Historikken viser at dette er billigst på sikt, selv om prisene svinger mye.

Og nå har vi nye smarte strømmålere, og det kan du utnytte. Velg det som heter spotpris på time, timestrøm eller lignende. Da betaler du for den strømmen du bruker – når du bruker den gjennom dagen.

Som strømkunde kan en slik timespotavtale være en fordel dersom du er flink å bruke strøm på tidspunkter hvor etterspørselen og prisen er lav, eller har installert smarte systemer som utjevner forbruket ditt.

Styr unna avtaler med lokkepriser og bindingstid. Vi i Huseierne er sterkt kritiske til noen av strømselskapenes praksis hvor du med lokkepriser lures inn i kortvarige avtaler, for deretter å flyttes over på dyrere avtaler. Folk flest får ikke med seg dette da informasjon gjerne kommer på min side eller langt nede i en e-post. Mange forbrukerne blir rett og slett lurt inn i avtaler som ikke er prisgunstige på sikt.

2. Reduser forbruket når strømmen er dyrest

Når du har skaffet deg en strømavtale som beregnes på timebasis kan du utnytte denne: Bruk strømmen når strømmen er billigst!

Generelt er strømmen dyrest når det er kaldt, og når flest bruker strøm. Dette er tiden mellom 7 og 9 om morgenen og 16 og 18 på ettermiddagen. Da lages det mat og alle er hjemme.

Ved å unngå å bruke ekstra strøm på disse tidene kan du spare penger fordi strømmen er billigere resten av døgnet.

Vi skjønner at en del strømforbruk må skje til faste tider. Morgenkaffen må du ha, og middagen må lages. Men vent for eksempel til etter middag med å sette på vaskemaskin og tørketrommel. Da er strømmen billigere. Har du elbil, kan du vente med å plugge inn laderen til etter middag, slik at strømmen også er billigere.

Et eksempel fra denne uken: Mellom klokken 08.00 og 09.00 torsdag 11. februar, kostet strømmen for eksempel over 300 øre per kwh med spotpris (inkludert avgifter). Men i 12-tiden var prisen nede i 100 øre før den gikk opp igjen til middagstid. Etter 20.00 falt strømprisen til under 100 øre.

Prisene varierer fra dag til dag, men prismønsteret er likt.

3. Reduser innetemperaturen

Når oppvarming står for halvparten av strømforbruket, er det lurt å ta en ekstra titt på hvordan du varmer opp hjemmet ditt. Å redusere innetemperaturen er nemlig noe av det beste du kan gjøre for å spare strøm.

For hver grad du senker temperaturen, vil du spare rundt 5 prosent av kostnadene til oppvarming.

Varmepumpe og vedfyring er gode metoder for å få ned strømforbruket i huset. Skru ned eller slå av varmen i rom du ikke oppholder deg så mye, og hold innetemperaturen på mellom 19–22 grader. Det er billigere å gå med sokker og genser enn å øke temperaturen 5 grader. Sørg for at du har termostat på panelovnene eller styr dem og varmekabler via app.

4. Bruk mindre varmtvann

Nest etter oppvarming går det svært mye strøm til oppvarming av vann, så ikke syng deg gjennom et helt album mens du er i dusjen når strømprisene er høye!

De siste dagene kan en kjapp dusj ha kostet deg 20 kroner. Det kan også være smart å senke temperaturen på varmtvannsberederen om mulig, da denne trekker mye strøm. Men sørg for at den alltid er over 70 grader.

Reduser bruken av tørketrommel, og pass på å fylle vaskemaskinen godt før du setter den på. Maskinen bruker like mye energi å vaske en halvfull maskin som en full en, og mange kan også fint vaske klærne sine på lavere temperaturer.

5. Bruk smart strømstyring og smarte elbilladere

Det begynner å komme en rekke smarte strømstyringsenheter som hjelper deg å spare strøm automatisk. Et godt eksempel er smarte elbilladere som lader når strømmen er billigst. Du kan pluggen bilen inn når du kommer hjem, men laderen sørger for at det ikke lades når strømmen er dyr. Likevel er bilen ladet ferdig når har bedt om det.