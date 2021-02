Digre steinblokker har dundra ned i vegen

Nyheter

Det er to store steinar som har ramla ned i vegbana, opplyser Fjordenes Tidende sin journalist, Svanhild Breidalen.

Ho kom som bil nummer tre etter at raset gjekk.

Breidalen opplyser at då ho kom køyrande inn i raset så hadde det som kom først fram allereie varsla politi og vegstyresmaktene.

- Det er to store steinar, pluss ein god del mindre som har rasa ned i vegbana frå den bratte fjellsida. Ingen personar eller bilar er skadde som følgje av raset, opplyser Breidalen.

Ho seier at det er mogleg å passere rasområdet. Ho har fått opplyst at entreprenør skal vere på veg for å rydde vegen.