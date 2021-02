Helse Vest sa ja til Nye Førde sjukehus

Nyheter

I vedtaket godkjenner Helse Vest ei ny utbyggingsløysing med ei samla kostnadsramme på 1,873 milliardar kroner. I tillegg til Livabygget og framtidig ombygging i Svanabygget (høgblokka), ligg nybygget for psykisk helsevern, flaumsikring og ei rekkje andre små og større tiltak inne i denne summen.

Livabygget blir største delprosjektet i det store moderniseringsarbeidet som pågår ved Førde sentralsjukehus. Det er også det mest krevjande når det kjem til kompleksitet og teknologi.

Nybygget vert i åtte etasjar, og vil mellom anna innehalde nye operasjonsstover med observasjonspost og oppvakning, samt ny sengepost for føde- og barsel og for barn. Pasientane vil få nye sengerom basert på prinsippet om einerom. Livabygget vil i tillegg styrke viktige støttefunksjonar som ny sterilsentral.

Tilbodsprisen for Livabygget utgjer 680 millionar av kostnadsramma på 1,873 milliardar. For å sikre at Helse Førde kan handtere kostnadene med Førde-utbygginga, vil Helse Vest at det blir laga ein plan for korleis kostnadene kan reduserast med 70 millionar kroner.

Vedtaket i styret for Helse Vest var samrøystes. På styremøtet vart det gitt ros til Helse Førde for å ha hatt ein prosess som har sikra brei forankring i organisasjonen.

Helse Førde håpar å starte bygginga av Livabygget etter påske. Etter planen skal det stå ferdig i 2024.