NVE svarar på kritikken: – Vi har fått stadfesta at det ikkje er noko som går føre seg som ikkje allereie er godkjent

Senioringeniør i NVE, Randi Holme, seier at dei ikkje har grunn til å tru at utbyggjar Falch driv med noko ulovleg etter at vindkraftmotstandarar på Stadlandet har stilt spørsmål rundt prosessen med godkjenning av ny MTA.