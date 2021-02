Politi og brann rykket ut til melding om tre barn på isen: – Alle er på land og klarert ut nå

Nyheter

– Brannvesenet kom først. De fant to voksne, som nå er gått av isen, men det kan likevel stemme at det har vært barn på isen, sier operasjonsleder ved Vest politidistrikt, Tatjana Knappen, til Fjordenes Tidende.

Både brannvesen og politi er på stedet nå for å sjekke opp meldingen, og forsikre seg om at det ikke er flere på isen.

– Vi må sjekke det ut, og finne ut om isen er trygg, sier Knappen.

Det var et vitne, en forbipasserende, som meldte fra om barn på isen.

– De har sett noen på isen, men de har ikke vært i dialog med dem. Brannvesenet hadde litt kortere utrykningstid enn oss i dag, så de har sett to voksne på isen som nå er gått på land. Men de kan foreløpig ikke bekrefte at det ikke er flere, sier Knappen, som forteller at dette nå blir sjekket opp i.

Klokka 19.05 kan brannvesenet bekrefte at det ikke er flere på isen.

– Der har vært noen barn, alle er nå på land og klarert ut, sier Hjelle.

Han og politibetjent Elin Gjerde advarer nå folk generelt om å gå ut på isbelagte vann.

– Isen er for utrygg nå, det er stor snøsmelting for tiden.