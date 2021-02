Skal støtte kommunar som opplever svikt i sysselsetting eller busetting

Nyheter

– Eg er glad for at får på plass ei slik ordning, den har jo blir jo særleg viktig no når regjeringa har fjerna midlane som fylkeskommunane kunne nytte på dette. I 2021 er fondet på 5 millionar, og eg håpar desse kjem til god nytte, seier medlem i hovudutvalet Aleksander Heen (Sp) som fremma forslaget på vegne av samarbeidspartia.