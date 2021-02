Styrker kommunen sitt team på tidleg innsats for barn i risiko

Nyheter

Fagsamlinga var arrangert av TIBIR-arbeidsgruppa som består av Barbro Sævik Silden, Gry Ommedal, Silje Kristin Trettevik og Turid Vika Skram.

I tillegg deltok regionskonsulent i NUBU, Vibeke Wathne, nokre av utøvarane sine leiarar, samt kommunalsjef Ellen Jåvold og ordførar Ola Teigen.

TIBIR står for tidleg innsats for barn i risiko, og tidlegare Vågsøy kommune tok for nokre år sida avgjerda om å bli TIBIR-kommune. Sidan 2017 har ein også hatt på plass lågterskeltilbod til hjelp for familiar og foreldre innan dette fagfeltet.

Totalt tel ein no 15 tilsette med ein eller fleire TIBIR-funksjonar i Kinn kommune, og denne veka er det starta nye kurs i konsultasjon og i kartlegging slik at dette talet stadig aukar.

– Dette er viktig for å bidra med å arbeide målretta og systematisk med tidleg og effektiv innsats mot barn og unge i kommunen vår, seier Kinn kommune på sine heimesider.

På samlinga vart nye utøvarar som har fullført opplæring i ny TIBIR-intervensjon feira med diplom.