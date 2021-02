Fikk svar på spørsmål om parkeringsløyver

Nyheter

I torsdagens kommunestyremøte i Kinn fikk representant Fredrik Egeberg svar på en interpellasjon som han på forhåndt hadde sendt inn.

Egeberg mente at beboere i tidligere Vågsøy kommune må kunne få saksbehandlet søknader om spesielle parkeringsløyver ved Servicetorget i Måløy.

Etter overgangen til Kinn kommune har slike søknader blitt behandlet hos Service og Informasjonstjenesten, som ligger i Florø.

Egeberg mente at saksbehandlingstiden for de som søkte fra den nordlinge delen av kommunen gjerne var fire uker, og at dette ikke var holdbart.

Her er interpellasjonen som Egeberg sendte inn:

«Utsteding av parkeringsbevis for bevegelseshemmede i Vågsøy ble frem til 1. januar 2020 foretatt av Vågsøy Parkering. Etter dette har dette blitt flyttet til servicetorget i Florø. Etter flere henvendelser fra personer som har slike tillatelser ser man at dagens ordning ved fornyelse er tungvint og treg for de som trenger disse. Det bør være mulig å la servicetorget i Måløy ta seg av de søknadene som kommer fra personer i Vågsøy. Med 4 ukers behandlingstid i Florø ser det ikke ut som kapasiteten i Florø er god nok. Det er dessuten fastlegene som gir attester til de som har disse behovene, som sammen med en egenerklæring danner grunnlaget for behandlingen. Det kreves derfor ikke noen spesialkompetanse for å fylle ut disse. Kinn Senterparti ber om at man også på servicetorget i Måløy kan utstede parkeringløyver for bevegelseshemmede. Dette for å gjøre det lettere for dem det angår».

– Fire uker er visst ikke maks behandlingstid, sa Egeberg.

Han sa han hadde tenkt å foreslå at en eller to personer fra Servicetorget i Måløy kunne fått delta på et planlagt kurs i Florø som gjelder opplæring i hvem som kan få spesielle parkeringstillatelser.

– Da kan folk levere fra seg søknader på Servicetorget på Rådhuset i Måløy, istedenfor å måtte sende dette til Florø.

Ordfører Ola Teigen leste opp svaret fra Informasjon og service i Kinn kommune, som følger:

«Informasjon og service i tidligere Florø kommune behandlet tidligere søknader om parkeringsløyver for bevegelseshemmede i Florø. Vågsøy Parkering AS behandlet slike søknader i tidligere Vågsøy kommune. Ved etablering av Kinn kommune ble det av kommunedirektøren tatt en avgjørelse på at tjenesten Informasjon og Service skulle behandle slike søknader for hele Kinn koommune fra og med 01.01.2020.»

Informasjon og Service hadde også laget statistikk på alle søknadene som var mottatt fra Vågsøy-delen av kommunen. Tallene viste at de fleste sakene ble ferdig behandlet på en eller to uker, men at en av søknadene hadde tatt fire uker å få ferdigbehandlet, angivelig på grunn av korona-utfordringer.