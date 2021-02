Vil gjennomføre synfaring i anleggsområdet

Nyheter

Etter ein lang debatt vart formannskapet einige om at ein ber administrasjonen om å legge til rette for ei synfaring i anleggsområdet for tilkomstvegen til Okla. I vedtaket peiker ein på at synfaringa må finne stad i god tid før høyringsfristen og invitere relevante partar. Vidare ber formannskapet om at det blir søkt om utvida høyringsfrist for tilbakemelding til NVE, slik at uttale frå Stad kommune kan handsamast i utval for areal og eigedom, etter og på bakgrunn av synfaring, jmf pkt. 1.