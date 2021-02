– Et viktig prosjekt for Måløy

Kent Rune og gjengen i UNU skal forvandle den gamle buda til et topp moderne kontorfellesskap

– Dette er et utrolig spennende og viktig prosjekt. Ikke bare for oss som byggentreprenører, men for hele måløysamfunnet, sier daglig leder i UNU AS, Kent Rune Bugjerde.