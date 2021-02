15.000 mangler brannsikring på hytta: Her får du sju gode tips til en brannsikker vinterferie

Nyheter

- Det er mer bruk av stearinlys, ofte bruk av peis og vedovn og mange koker på gass på hytta. Alt dette er trygt når man gjør det på riktig måte. Men man må ha tatt sine forholdsregler, forteller Carsten Pihl, forbruker- og kommunikasjonssjef i Huseierne.

15.000 mangler brannsikring på hytta

Forbrukerorganisasjonen Huseierne slår nå et slag for brannsikkerhet på hytta sammen med sin samarbeidspartner Sector Alarm.

Det er om lag 440.000 hytter i Norge og ifølge Norsk brannvernforening er det over 15.000 av dem som mangler brannvarslere.

- Mange av hytteeierne har gode rutiner når det gjelder brannsikring, men ikke alle vet at det er samme krav til brannsikring av hytter som til ordinære boliger, sier Sissel Eckblad, kommunikasjonssjef i Sector Alarm.

Det er de samme kravene til brannsikring av en hytte som til boligen din. Det betyr at på hytta skal du ha

minst én røykvarsle

brannslukkingsapparat eller husbrannslange

Brannsikring av hytta er viktig, for det oppstår over 1000 branner og branntilløp på hytter gjennom året, ifølge Brannvernforeningen.

Er utstyret oppdatert?

Et annet spørsmål er alderen på brannvernutstyret som allerede er på hytta. Det kan være gammelt utstyr, eller det trenger vedlikehold.

- Dagens brannvarslere kan for eksempel seriekobles, slik at hvis en varsler går, så går alle. Det gir økt trygghet på hytta, sier Carsten Henrik Pihl i Huseierne.

- Vi anbefaler å plassere en røykvarsler inne på hvert soverom. Dersom det begynner å brenne inne på soverommet, og røykvarsleren er i stuen eller på kjøkkenet, tar det lang tid før røyken kommer ut til røykvarsleren, forteller Sissel Eckblad i Sector Alarm.

Hvis det er en god stund siden røykvarslerne på hytta ble montert, er det kanskje på tide å bytte dem ut? Da kan det være smart å kjøpe røykvarslere som kan seriekobles, slik at hvis en varsler går, så går alarmen i alle varslerne.

De fleste hytter ligger langt fra nærmeste brannstasjon og tidlig varsling er derfor helt avgjørende hvis uhellet først er ute.

Så ofte må du sjekke brannvernutstyret:

Røykvarslerbatteriet bør byttes minst en gang årlig. (Husk å ha ekstra batterier!)

Hver gang du tar i bruk hytta, bør røykvarsleren testes med testknappen.

Pulverapparat bør vendes opp-ned slik at pulveret ikke klumper seg, og man må sjekke at trykkindikatoren peker på det grønne feltet.

Brannslukningsapparatet må kontrolleres av autorisert fagperson hvert femte år for å sjekke at trykket er intakt. Det må også ha service hvert tiende år. Det betyr at apparatet tas fra hverandre og delene sjekkes grundig.

Vi har laget en sjekkliste for en brannsikker hytteferie, og vi anbefaler alle å henge listen et synlig sted i hytta slik at alle som benytter hytta kan finne den, avslutter Sissel Eckblad i Sector Alarm og Carsten Pihl i Huseierne:

7 tips for en brannsikker hytteferie