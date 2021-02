Viviann blei valt som ny leiar for partiet

Nyheter

- Stad SV skal vere ein pådrivar for ein ansvarlig økonomisk politikk, og ta dei økonomiske utfordringane til kommunen på alvor. Vi skal sørge for at alle tilsette og brukarar av kommunen sine tenester blir ivaretatt på ein god måte, skriv partiet i ei pressemelding etter årsmøtet dei hadde 17. februar.