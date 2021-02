En mur har rast over et garasjebygg

Nyheter

En mur har falt over garansjeanlegget til leilighetsbygget Amonda Vista i gate 4 i Måløy, melder Fjordenes Tidendes journalist på stedet.

Det er ikke meldt om personskade.

– Det har rast ganske mye stein ned. Årsaken kan vi ikke si noe om enda, sier innsatsleder Morten Hagen til Fjordenes Tidende.

– Foreløpig får ansvarlig byggherre undersøke hva som er gjort og hva som er årsaken til raset. Så får vi komme tilbake til det etter hvert.

Muren skal ha rast ut i forbindelse med arbeid på stedet, hvor det skal bygges hus på to boligtomter i nærheten.

Innsatslederen er glad det kun er snakk om materielle skader.

– Du har jo et garasjeannlegg med benker og bord i tillegg til et platå her oppe hvor det er folk som er til tider. Hadde det rast når det var folk der oppe så hadde det fått noen uheldige konsekvenser. Nå var det heldigvis bare materielle skader her, sier Hagen til Fjordenes Tidende.

– Om det er skader på garasjen her vet vi ikke, det må vi undersøke. Ansvarlig entreprenør her får gjøre sine undersøkelser og få ryddet opp, avslutter Hagen.