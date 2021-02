Har oppretta næringsfond for å legge til rette for omstilling og utvikling

– Utvikling av heile Vestland er viktig. Me skal hjelpa utsette kommunar og område i fylket med å finansiera tiltak som legg tilrette for omstilling og utvikling, seier fungerande leiar i hovudutval for næring, Sigrid Brattabø Handegard, etter at utvalet har vedteke å opprette eit næringsfond for dette.