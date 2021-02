Tidligere drapsdømt må nå sone nær to år i fengsel for å ha overfalt og slengt en kvinne i bakken

Nyheter

Mannen er for tiden uten fast bopel og sitter i varetekt i et fengsel i Norge. Han er tidligere straffet, både for vold og mishandling med kniv og overlagt knivdrap mot egen samboer. I sistnevnte sak, som var svært brutalt utført, ble mannen dømt til 16 års fengsel. Da episoden han nå er dømt for skjedde, var han ute på prøveløslatelse og hadde en del av straffen for drapet igjen som reststraff.