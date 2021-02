Kom i mål med halverte ferjepriser

– Dette vil bety mye for folk som er avhengige av ferjer for å komme seg til og fra jobb, for transportnæringen og næringslivet for øvrig

Nå er det samlet nok støtte til at det blir halvering av ferjeprisene i Norge. – Mange mener at det nesten er for godt til å være sant, sier Torbjørn Vereide (Ap).