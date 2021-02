Sikter mot dobling av populært tilbud for 10.klassinger

Nyheter

– Flyt dekker et behov hos unge i overgangen mellom ungdomsskolen og videregående, og målet er å forebygge frafall. Programmet er bygget på forskning og utviklet over flere år, og vi ser allerede at det gir gode resultater. Derfor er det stor interesse blant kommuner som prioriterer ungdom, sier Irene Løken Lystrup, daglig leder i Kronprinsparets Fond.