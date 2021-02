Bjørn gleder seg til å overta stafettpinnen som leder i selskapet

Styret i Nordplan AS har tilsett Bjørn Myklebust (57) som ny dagleg leiar for selskapet. Myklebust overtar leiarstillinga etter Arne Steinsvik (65), 1. juli 2021. Arne Steinsvik vil halde fram som seniorrådgjevar i Nordplan AS.