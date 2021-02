Person som har oppholdt seg i kommunen i helga har testa positivt på korona

Nyheter

– Tidsintervallet fra opphold i kommunen til positivt test er for langt til at det vil bli aktuelt med karantenesetting per nå, med mindre det under dagen skulle fremkomme nye opplysninger, skriver kommuneoverlegen på sine Facebook-sider.

Med bakgrunn i at det nå er for tidlig å si noe om smittekilde, har det gått ut en anbefaling til nærkontakter om å teste seg.

– Testaktiviteten er generelt lav i kommunen om dagen, og jeg vil derfor benytte anledningen til å minne om betydningen av testing. Det er den viktigste måten vi kan holde kontroll på ev. smittespredning i samfunnet vårt på. Takk for at du bidrar til å forebygge smitte, avslutter kommuneoverlegen