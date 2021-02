Forskingsprosjekt får tre millionar i støtte

Nyheter

Kommunane treng verktøy for å kartlegge kor sårbare dei er for klimaendringar og ekstremvêr. Prosjektet skal utvikle indikatorar for klimatilpassing av bygg og infrastruktur i kommunar. Indikatorane skal mellom anna seie noko om økonomisk kost-nytte av ulike klimatiltak. Ambisjonen er at kommunane skal få verktøy til å kartlegge sårbarheit, og utvikle mål, strategiar og handlingsplanar.