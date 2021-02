Bygdefolk og transportarbeidarar mobiliserar for ein tryggare arbeidsveg

Nyheter

Fleire peikar på meir ekstreme vêrforhold som ein av hovudårsakene til at vi dei siste åra har det hatt ei kraftig auke i talet på steinras i vår region. Spesielt dei siste vekene har det vore jamlege utfordringar med stein som vil ned etter at veker med kuldegrader måtte vike for kraftige regnbyer.