Håpar medlemskap skal fremme kommunen sine interesser i Brussel

Nyheter

– Hjarteleg velkommen som medlem, det er kjekt at Vest-Norges Brusselkontor no også representerer Kinn kommune heilt spesifikt. Kinn har mykje å by på i ein internasjonal kontekst, og viktige interesser å vareta, skriv dagleg leiar Merete Mikkelsen i si velkomsthelsing til Kinn kommune.