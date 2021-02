Husker du når matbutikken flyttet?

Nyheter

Vågsøy/Kinn: Rema 1000 etablerte seg i Måløy 20. september 1990, aller først i gamlebygget til Brunsvik. Da holdt Jernia og Intersport (2. etasje) til i Brunsviks nybygg på den andre sida av Gate 1, som vi ser på dette bildet fra feb­ruar 1991. Daglig leder i Rema 1000 Måløy, Knut Arne Ve­der­hus, er på vei over gata med ei tom hand­le­vog­n. Bildet er nok tatt i forbindelse med at Rema og Jer­nia bytta plass. Rema flytta på skrå over Gate 1 og inn i Brunsviks nybygg, mens Jernia flytta inn i gamlebygget, der de også holder til i dag.