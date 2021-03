Den lokale forhandlaren overraska med å satse på kinesisk premium elbil

Nyheter

At bilbransjen er i kraftig endring har dei fleste fått med seg. Det overordna biletet er ei teknologiutvikling der elektroniske løysingar kjem som alternativ til fossile, med klimaspørsmålet som utløysande årsak. I Kina, med ein milliard innbyggjarar, er lokal ureining blitt eit stort problem som følgje av at stadig fleire er løfta ut av fattigdom og skaffar seg bil. Ei løysing på problemet er ei storstilt satsing på elbilar. Som følgje av at det folkerike landet satsar offensivt på ny motorteknologi er bilprodusentar i vestlege land pressa til å henge på for ikkje å tape marknad.