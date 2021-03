9 av 10 besto Statsborgerprøven i Vestland

Men våre lokale kommuner plasserer seg i hver sin ende av tabellen

I 2020 besto 89 prosent av kandidatene i Vestland Statsborgerprøven. Resultatene for hele landet viser at 88 prosent av kandidatene besto Statsborgerprøven i 2020. I Kinn besto hele 94 prosent av deltakerne, mens Stad bare kan vise til at halvparten besto.