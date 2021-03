Nyheter

Utrykkingspolitiet hadde fartskontroll på E39 på Grodås sentrum i Hornindal tysdag.

Der vart ein bilførar i 20-åra frå Nordfjord målt til 86 kilometer i timen i 60-sonen. Han måtte levere frå seg førarkortet på staden.

I den same kontrollen vart 17 andre bilførarar stansa for å ha køyrd for fort. Høgste fart blant desse var 82 kilometer i timen i 60-sonen.