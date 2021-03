Cruiseklage blir behandlet i departementet

Mener det er uforståelig at Kystverket har gitt tillatelse til helårsdrift

Seawalk Nordfjord AS søkte om å bruke fortøyingsanlegget til cruisekaia på Nordfjordeid fem ganger utenom sesong i 2022 og 2023. Kystverket gav tillatelse til helårsdrift. Naboer har klaget på vedtaket, mens Kystverket sier de har fått innspill om at selskapet har behov for helårsdrift.