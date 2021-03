Roald håpar kommunen han driv butikk i kan bli definert som turistkommune. Då kan han nemleg ha søndagsope om sommaren

Nyheter

Under normale forhold er reglane ganske enkle. Alle kioskar og utsalsstader under 100 kvadratmeter, såkalla Brustad-buer kan halde ope også på søndagar. Det same kan kioskar og butikkar som sel andre varer enn matvarer. Utover dette kan ikkje ein daglegvarebutikk på normal størrelse halde opent på vekas siste dag.