Vil ha forklaring på korleis takseringstala kunne bli så ekstreme at ein fakturerer 20 millionar for mykje

Frank Willy Djuvik (Frp) er nøgd med at ordfører Ola Teigen (Ap) no innkallar til møte for å gå gjennom eigedomsskatten og retakseringa som er gjort. Han legg også ved eit par konkrete spørsmål som han gjerne vil ha svar på.