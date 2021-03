Krev snarleg tilsyn av anleggsområdet: – No skjer det vi frykta, og har advart mot

Vindkraftmotstandar Bård Inge Fløde meiner NVE og Stad kommune snarleg må kome på bana for å passe på at arbeidet på tilkomstvegen til Okla blir gjort etter boka. Ei bok som han meiner både NVE og utbyggjer for lengst har hoppa over fleire sider i.