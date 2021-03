Nyheter

Dette innlegget er skrevet av Einar Ebbesen.

Elendig vaksinestrategi

BAs skriver i tirsdagens leder at vaksinestrategien ikke bør endres nå. Kravet fra hovedstaden om å bli prioritert i vaksinekøen er både frekk, usolidarisk og provoserende. Som BA skriver, betyr en slik prioritering at friske oslofolk vil få vaksine før mennesker i risikogruppene i resten av landet. Totaleffekten av endringen er det ingen som kan redegjøre for.

Dette er meningsløst og helt unødvendig. Samtidig avslører vinglingen at våre styresmakter ikke vet noe som helst om strategi. Enkelt sagt er strategi en plan eller angrepsmåte for å nå et mål. En må selvsagt vite hvilke ressurser en har til rådighet for å oppnå målet. I dette tilfellet vil det være at en har tilstrekkelig antall vaksiner. Med tilstrekkelig vaksiner kunne en lagt en gjennomførbar plan istedenfor en plan som endres fra dag til dag. Dessverre virker det som regjeringen har skuslet bort vaksinetilgangen Norge kunne hatt.

Statsministeren i Danmark har nå reist til Israel for å lære hvordan de har maktet å vaksinere millioner av sine innbyggere. Det er jo absolutt ingen heksekunst å få dette til bare en har nok vaksiner. Israel, De forente Arabiske Emirater og Storbritannia har skaffet vaksiner til sine innbyggere direkte fra produsentene. Norge har derimot rotet seg inn i EUs rotete logistikkprogram og lider under stadige endringer. Nå foreslår enkelte politikere at vi skal gå til Russland for å kjøpe SPUTNIK (ikke NOVITSJOK) for å få fortgang i vaksineprogrammet vårt.

Jeg spør, hvorfor ikke kjøpe MODERNA fra USA?

Norge har penger til å kjøpe vaksiner og alle kommunene står klare til å vaksinere sine innbyggere. Da er det ansvarsløst å la være å kjøpe vaksiner til folket.

Folkets helse bør være og er viktigere enn lojalitet til EU.