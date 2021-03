Halve Vestlands befolkning bruker munnbind feil

Nyheter

I en undersøkelse gjennomført av YouGov, på vegne av Farmasiet, svarer 39 prosent av Vestlands innbyggere at de har innarbeidet gode rutiner for bruk av munnbind. Undersøkelsen tyder imidlertid på at det står dårligere til hos de resterende innbyggerne i fylket, hvor flere har innarbeidet seg munnbind-uvaner.

– 4 av 10 vestlendinger som bruker engangsmunnbind oppgir at de bruker dette flere enn én gang, i strid med det som er anbefalt. Blant de som bruker tøymunnbind sier hele 8 av 10 at de ikke vasker munnbindet etter hvert bruk. 4 prosent av Vestlands befolkning oppgir at de ikke vasker det i det hele tatt, sier Lisa Grinaker, fagsjef i Farmasiet, som er Norges største nettapotek.

– Det er veldig bra at vestlendinger flest bruker munnbind, men at man ikke er nøye med hygienen er bekymringsverdig. Problemet med å bruke munnbind flere ganger er at dette kan øke sannsynligheten for å bli smittet mer enn det å ikke bruke munnbind i det hele tatt, advarer Grinaker.

Ifølge statistikken generelt i Norge skiller menn seg ut som generelt dårligere enn kvinner på både bruk av munnbind og hygienen rundt det.

Viktig del av dugnaden

Munnbind er enda mer effektivt for å beskytte de rundt deg enn det er for å beskytte deg selv, ifølge fagsjefen. Undersøkelsen viser imidlertid at mindre enn halve fylkets befolkning er klar over dette.

– Vi bruker ikke munnbindet for å først og fremst beskytte oss selv, men for butikkmedarbeiderne, de eldre, risikogruppene og alle andre som potensielt kan bli smittet av oss. Siden de som har korona ikke nødvendigvis har noen symptomer, er det å bruke munnbind en viktig del av dugnaden vi alle gjør for å hjelpe hverandre, sier hun, og legger til:

– Jeg forstår at det kan være irriterende å bruke munnbind, men i ytterste tilfelle kan det faktisk redde liv.

Lei av korona

Flere respondenter i Vestland oppgir også at de er lei av koronasituasjonen. 1 av 5 i fylket svarer at de er mindre redd for smitte, mens 7 prosent oppgir at de er dårligere til å følge restriksjoner enn de var tidligere i koronatiden.

Deltakerne har også blitt spurt om hva de mener om andres bruk av munnbind. Her svarer 1 av 3 vestlendinger at folk generelt ikke er flinke nok til å bruke munnbind i nødvendige situasjoner – samtidig er det få som tør å si ifra.

– Jeg skjønner at folk er lei. Men klarer vi å fortsette å bidra i dugnaden, kan vi gå fortere tilbake til normalen. Vi ser at kun 5 prosent av vestlendinger minner folk rundt seg på å bruke munnbind. Jeg tenker at det er lov til å si ifra på en hyggelig og klar måte, slik at vi hjelper hverandre. Dette klarer vi sammen, avslutter Grinaker.

Farmasøytens beste råd mot munnbind-uvaner

• Bruk hånddesinfeksjon før munnbind tas på og av, dersom du ikke har anledning til å vaske hendene

• Unngå berøring av munnbindet mens du har det på

• Dekk NESE, munn og hake. Det er mange nesetipper som titter over.

• Munnbind skal sitte godt inntil ansiktet langs hele kanten. Unngå derfor å vri eller tvinne ørestroppene slik at det blir åpning på sidene ved kinnet.

• Ikke ha munnbind på haken, i pannen eller dinglende på armen

• Engangsmunnbind skal kastes etter bruk

• Tøymunnbind skal vaskes på 60 grader etter bruk

Munnbind erstatter imidlertid ikke andre smitteforebyggende råd, som hånd- og hostehygiene, å holde seg hjemme ved luftveissymptomer og å opprettholde avstand til andre på minst 1 meter.