Lanserer nettbutikk for å gjøre vareutvalget mer tilgjengelig

– Vi opplever at mange kunder tar kontakt via telefon eller sosiale medier for å finne ut om vi har enkelte varer på lager, eller for å bestille varer. Det kan bli en utfordring for oss å passe på å svare og serve alle kundene som tar kontakt via ulike digitale flater. Når teknologien finnes, og lett kan tas i bruk, ønsker vi nå å lansere en nettbutikk som ikke minst hjelper kundene til selv finne ut hva vi har på lager i ulike størrelser, farger og lignende, sier daglig leder hos Sports, Andreas Frantzen, til Fjordenes Tidende.