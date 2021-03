130 personer er satt i karantene etter totalt åtte positive prøver for covid-19

Nyheter

Seks av de smittede er i samme husstand.

Et smittetilfelle i Stryn skal også ha sammenheng med utbruddet i Stad kommune.

Elever i to klasser ved Nordfjordeid skule og ett barn i Golvsengane barnehage skal ha testet positivt. Alle disse barna er fra samme husstand. Alle barn i de to skoleklassene og barnehageavdelingen blir regnet som nærkontakter og er satt i karantene.

Foresatte til barna dette gjelder blir kontaktet av Stad kommune i løpet av søndag kveld.

Testing av barna i skoleklassene og i barnehagen starter mandag, og testresultatene er forventet klare tirsdag kveld.

Alle som bor i samme husstand som barna, og alle andre aktuelle nærkontakter blir bedt om å gå i karantene til de har avlagt en negativ test.

En person i elevgruppa ved voksenopplæringen ved LA-bygget på Nordfjordeid har også fått påvist covid-19 smitte. Dermed er også alle elevene ved voksenopplæringa satt i karantene. Her ble alle testet søndag, og husstandsmedlemmene i denne gruppa er satt i såkalt «ventekarantene» frem til negative tester foreligger.

Stad kommune understreker at utbruddet fremdeles har ukjent smittevei, og at det testes for å finne ut om det er en mutert virusvariant som nå har spredd seg i kommunen. Svaret på dette er ventet i løpet av få dager.

- Situasjonen med mulig mutert virustype og inntil videre ukjent smittevei, gjør at kommunen ber alle innbyggere ta ekstra hensyn i tiden som kommer. Det er viktig at alle følger de grunnleggende smitteverntiltakene med å holde avstand til andre, ha god håndhygiene og teste seg og holde seg hjemme om de blir syke, skriver Stad kommune, som også oppfordrer folk å unngå situasjoner der mange er samlet.

65 personer er testet siden fredag, og totalt 130 personer er i karantene. I tillegg kommer dem som sitter i ventekarantene de nærmeste dagene i påvente av prøvesvar.