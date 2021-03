Fjerningen av den plagsomme grana er godt i gang

– Dette er jo intet mindre enn et mirakel

Arbeidet med å fjerne sitkagran fra øya Silda er godt i gang. Etter å ha jobbet manuelt med motorsager i flere uker, har Landsskapsservice AS satt i land flere skogsmaskiner for å fullføre jobben. - Dette er intet mindre enn et mirakel, sier Gerda Silden Totland.