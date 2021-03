Inviterer til åpent oppstartsmøte

Den nye byforeningen vil selge Måløy-området som en totalopplevelse. Nå vil de høre dine ideer til hvordan handel og byutvikling kan løftes

Måløy Byforening AS inviterer til oppstartsmøte i Nordfjordhallen for at næringsdrivende, eiendomsbesittere, festivaler og andre sammen skal bidra til å løfte handelen og byutviklingen.