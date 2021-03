Testa 170 barn, unge og vaksne måndag. Og tysdag skal dei teste minst like mange

Nyheter

Kommunen handlar så raskt dei kan, og mange er testa allereie når ein sit med 13 positive testar, 200 i karantene og godt over 65 i "ventekarantene". Bjørlo rosar innsatsen.

No er 200 menneske i karantene i kommunen Avdekka fem nye positive prøver måndag kveld Stad kommune har fått svar på 52 hurtigtestar tatt søndag. Fem nye er smitta.

- Takk til alle som har stått på og mellom anna sørga for at 170 born, unge og vaksne har blitt koronatesta på Nordfjordeid i dag. I morgon blir minst like mange testa, og vi får svar på alle dagens testar, seier Alfred Bjørlo måndag kveld.

Han manar til forsiktigheit dei neste dagane.

- Eg oppmodar innstendig alle om å følgje smittevernreglane. Er du og husstanden i karantene, kan du få hjelp av Eid Frivilligsentral og Eid Røde Kors til handling og anna praktisk hjelp, seier han.

Rektor om smitteutbruddet Tre klasser er borte fra skolen: – At det er litt bekymring før vi har fått oversikt over situasjonen er helt naturlig Tre klasser er borte fra skolen, enten som følge av påvist smitte eller lærermangel. I tillegg velger noen foreldre å holde barna hjemme etter smitteutbruddet i kommunen.

Måndag kveld er til saman omkring 200 personar i karantene. I tillegg kjem omkring 65 elevar ved Eid ungdomsskule og eit større tal husstandsmedlemmar som er i «ventekarantene» dei næraste dagane.

Vil vurdere lokale tiltak hvis smitten sprer seg Hvis smitten sprer seg ytterligere kan det bli lokale tiltak, sier kommuneoverlegen.

Åtte positive koronaprøver Her kan du høyre smittevernlegen orientere om utbrotet Søndag kveld la Stad kommune ut ei orientering om koronasituasjonen frå kommuneoverlege Thomas Vingen Vedeld om det pågåande smitteutbrotet i Stad kommune. 130 personar er sett i karantene etter totalt åtte positive koronaprøver. Her kan du sjå orienteringa.

Fire nye positive prøver Frå laboratoriet til Helse Førde blir det meldt om fire nye positive prøver frå Stad og Stryn. Prøvene er knytt til utbrotet i Stad, der ein av prøvene også hadde forgreiningar til Stryn.

Fem nye positive prøver er funnet 130 personer er satt i karantene etter totalt åtte positive prøver for covid-19 130 personer er totalt satt i karantene i Stad kommune etter at fem nye positive prøver ble funnet søndag. Til sammen har utbruddet nå gitt åtte positive prøver.

Har sett 60 i karantene etter at to nærkontaktar også har testa positivt Ved bruk av hurtigtestar har to av nærkontaktane til den eine smitta personen som blei kjent laurdag morgon, testa positivt laurdag kveld, og desse er sett i isolasjon.