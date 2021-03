Fiskerne ber om møte med ministeren for å sikre at vindkraft til havs ikke ødelegger driftsgrunnlaget deres

I et brev til fiskeri- og næringsminister Odd Emil Ingebrigtsen og olje- og energiminister Tina Bru ber Norges Fiskarlag om et møte snarest. Fiskarlaget mener myndighetene må legge langt bedre til rette for samordning av næringer, aktiviteter og arealbruk i havområdene våre.