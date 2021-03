Hasteinnkallar politikarane til møte om smittesituasjonen

Nyheter

Den utfordrande smittesituasjonen i Stad kommune er einaste sak som skal drøftast, opplyser ordførar i Stad kommune, Alfred Bjørlo (V).

Innkallinga vart sendt ut i kveld, tysdag litt over klokka 19.00.

– Situasjonen er utfordrande. Det er så mykje som har skjedd siste dagane med smitte, og så mange spørsmål som mange har at det er eit naturleg tidspunkt å informere politikarane, seier Bjørlo til Fjordenes Tidende tysdag kveld klokka 20.00.

Då hadde han endå ikkje full oversikt over testresultata frå tysdag. Men han signaliserer til Fjordenes Tidende at det er nye smitta også på testane tysdag.

Bjørlo seier at i tillegg til formannskapet så er gruppeleiarar for partia som ikkje er i formannskapet og utvalsleiarane i kommunen også invitert til møtet onsdag.

Bjørlo seier dette blir eit reint informasjonsmøte der kommuneleiinga vil informere om dei omfattande tiltak som er sett i verk for å avgrense og stanse smitte. Det blir også opna for at politikarane kan stille spørsmål.

- Det er utfordrande med smitte i skule og barnehage. Vi har vore tidleg ute med omfattande tiltak, både karantene og ventekarantene for å få kontroll på situasjonen, seier Bjørlo.

Måndag vart 170 personar testa og tysdag er 200 personar testa. Bjørlo seier dei ventar på svara frå testane måndag.

Tysdag hadde12 innbyggarar i Stad kommune fått påvist smitte.

Av desse var tre personar i same husstand som frå før hadde seks smitta personar. I tillegg har ein lærar og ein elev ved vaksenopplæringa på Nordfjordeid fått påvist smitte. Begge desse er nærkontaktar til eleven som tidlegare har fått påvist smitte ved vaksenopplæringa.

Måndag kveld er til saman omkring 200 personar i karantene. I tillegg kjem omkring 65 elevar ved Eid ungdomsskule og eit større tal husstandsmedlemmar som er i «ventekarantene» dei næraste dagane.