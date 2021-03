Tiltalt for hatefulle ytringer og trusler mot politiet

Nyheter

Det var i oktober 2019 at mannen, da han ble bedt om å vise identitetsbevis, sa til politibetjenten som spurte at han «ville knuse trynet hans» og «tar du meg i armen igjen så slår eg deg, det er ikkje ein trussel, men eit løfte». Det siste han sa var: «Ta av deg vesten, så skal me sjå korleis det går».