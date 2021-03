– Det er veldig kjekt å oppleve vekst, og vi har ein motivert stab som står på for å levere godt innhald

Nyheter

Fjordenes Tidende er blant lokalavisene som går fram og har opplagsvekst. Det er ansvarleg redaktør Erling Wåge glad for å sjå.

– Det er veldig kjekt å oppleve vekst i opplaget. Vi har ein motivert stab som står på for å levere godt innhald. Veksten vi opplever fortel at folk er opptekne av lokalavisa og er villige til å betale for lokal journalistikk. Vi har også veldig høge besøkstal på nettavisa vår, fjt.no, og vi opplever at den digitale satsinga der vi publiserer dei aller fleste sakene på nett først, er vellukka. Aldri før har så mange lese Fjordenes Tidende, og det er kjekt, seier Wåge.

Han ser også lyst på at lokalaviskollegaene i Nordfjord har god vekst.

– Det er veldig positivt at alle dei fire lokalavisene i Nordfjord har god vekst i opplaget. Vi fire avisene, Fjordenes Tidende, Fjordabladet, Fjordingen og Firda Tidend har eit tett samarbeid som heiter Nordfjordsamkøyringa. Det at alle avisene veks betyr mykje for dette marknadssamarbeidet.

Svært mange lokalaviser aukar opplaget

Nesten 85 prosent av avisene tilknytt Landslaget for lokalaviser (LLA) aukar opplaget frå 1. til 2. halvår i fjor. Over 60 prosent av LLA-avisenes opplag er no komplett-abonnement, der lesarane får redaksjonelt innhald og annonsar både på nett og papir. 27 prosent av LLA-opplaget er heildigitalt. Det viser ferske opplagstall frå LLA og MBL i dag.

LLA er organisasjonen for over 110 av lokalavisene i Norge. Dei nye opplagstala bekrefter at lokalavisene betyr mykje for folk sitt informasjonsbehov, spesielt i så uvanlege tider som har vore det siste året.

LLA-avisenes samla opplag aukar med 2,6 prosent det siste halve året. Avisene i LLA har no eit netto opplag på nesten 373.000.

– Lokalavisenes samfunnsansvar er blitt endå tydelegare det siste året. Avisene våre gjev innbyggjarane svært viktig informasjon om korona-situasjonen lokalt. Samtidig held lokalavisene fram med å knytte folk saman i nærmiljøet, seier LLAs generalsekretær Tomas Bruvik.

Bruvik gler seg også over at fleire lokalaviser held fram med innovasjonsarbeidet og satsar på digitale plattformer hand i hand med papirutgåvene.

– Det siste året har vore ei påminning om kor viktig det er også for lokalavisene å kunne tilby nyhende på nett og mobil, nærast døgnet rundt, seier Tomas Bruvik.

Opplagsvinnaren i Sogn

Blant dei nesten 95 av LLAs 114 aviser som aukar opplaget, er Sogn Avis i Leikanger. Lokalavisa har no eit samla opplag på 9.132. Det er ein framgang på 716 og gjer avisa til opplagsvinnar blant LLAs medlemsaviser. Ansvarleg redaktør Arve Uglum i Sogn Avis forklarer den flotte opplagsauken slik:

– I kvardagen handlar det om å utøva god journalistikk, fortelja små og store historier frå området vårt og halda tritt med det som skjer. Opplagstala viser også at digitalisering virkar når du har den rette gjengen til å gjennomføra digitaliseringa, seier Arve Uglum i Sogn Avis.

Også Sandnesposten, Dag og Tid, Hallingdølen og Vennesla Tidende er eksempel på andre LLA-aviser som aukar opplaget myke det siste halve året.

Her kan du sjå dei nyaste opplagstala til alle avisene i Vestland fylke: