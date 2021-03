Reagerer på kuttforslagene i omsorgssektoren

– I vårt velstandssamfunn kan vi ikke skjære ned på så viktige tilbud som handler om trygghet og trivsel for eldre

Tidligere kommunestyrerepresentant for KrF i Bremanger, Johan Vadøy, er skuffet over at kommunen ikke ser seg råd til å opprettholde tilbudene for beboerne ved Klokkartunet i Davik.