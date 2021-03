Bind fast trampolinen – i dag ventes det kraftige vindkast

Nyheter

Varselet gjelder for Vestlandet sør for Stad, og meteorologene sier det vesentlig handler om indre strøk, og at det ventes sterkere vindkast i fjellet.

Deres råd er å sikre løse gjenstander, og inngå unødvendig ferdsel på utsatte steder. Om du skal reise sjekk status fra transportaktører og sjekk veimeldinger.

– Det er mulighet for kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport. Broer kan bli stengt. Enkelte reiser vil kunne få lenger reisetid. Strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet. Enkelte veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen, skriver Yr.no.

Vinden skal ifølge Yr øke fra cirka klokka 11 onsdag, og løye igjen torsdag formiddag.

Følg med på vinden både på Kråkenes fyr, Måløybrua og flere steder via Fjordenes Tidende sine webkamera, og du kan også laste ned Fjt-appen Vindvarsler på telefonen din.