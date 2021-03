Fem nye koronasmitta onsdag – 22 personar er no smitta og over 200 i karantene

Nyheter

Onsdag kveld sende Stad kommune ut ny pressemelding om svar som dei har fått på prøver dei har fått etter det store koronautbrotet på Nordfjordeid.

Tysdag 9. mars vart over 200 personar testa. Mange av desse er elevar og tilsette i klasse 1B ved Nordfjordeid skule og 9B ved Eid ungdomsskule som vart sett i karantene fordi ein elev i klassen fekk påvist smitte måndag. I tillegg testa ein måndag andre nærkontaktar til smitta personar utan kopling til skulane, elevar i parallellklasser på niande trinn ved Eid ungdomsskule og andre innbyggjarar som på vanleg måte tok kontakt for testing på grunn av symptom på sjukdom, opplyser kommunen.

– Prøvesvar viser at fem nye personar har testa positivt. Alle desse har vore i karantene fordi dei er nærkontaktar til kjende smitta. Fire av dei fem er i same husstand som ein tidlegare smitta. Dette har gitt eit mindre tal nærkontaktar som vert sett i karantene og testa på vanleg måte. Smittetilfella fører ikkje til nye karantenetiltak inn i skule eller barnehage, opplyser Stad kommune i ei pressemelding.

Status onsdag kveld er då at fem nye personar har fått påvist smitte i Stad onsdag, etter testing gjort tysdag. Dermed har til saman 22 personar fått påvist covid-19-smitte i Stad kommune under dette utbrotet. Svar på mutasjonsanalyse av viruset ligg framleis ikkje føre.





200 personar i karantene

Onsdag opplyser ordførar i Stad kommune, Alfred Bjørlo til Fjordenes Tidende at framleis er over 200 personar i karantene som følgje av utbrotet.

Han seier at situasjonen framleis er utfordrande.

Når vi spør han om prøvene gjev svar på om det er eit mutert virus på Nordfjordeid, så svarar Bjørlo til Fjordenes Tidende at det har dei ikkje fått svar på endå. Han seier det er små sjansar for at dei får svar på dette i kveld.

Framleis har alle smittetilfella ei kjent kopling til kvarandre, og ein har etter omfattande smittesporing og testing dei siste dagane fått kartlagt situasjonen relativt godt.

Oppfølging av nye smitta og deira nærkontaktar vil halde fram etter same modell.





Har testa 130 personar onsdag

Onsdag har ein testa omkring 130 personar. Dette er i hovudsak personar som er testa på grunn av symptom, og ein mindre del nærkontaktar knytt til dei som fekk påvist smitte tysdag.

Svar på prøvene viser at det ikkje er funne overført smitte til andre elevar i dei to klassene som er i karantene (1B og 9B). Ein ventar framleis på svar på tre av prøvene i 9B.

Det er heller ikkje påvist smitte blant elevar i klassane 9A, 9C og 9D på Eid ungdomsskule. Desse elevane kan gå ut av ventekarantene når dei har fått negativt prøvesvar. Ein ventar framleis på svar på ei prøve i 9A og ei prøve i 9D.





Framleis i karantene

Alle elevar/tilsette i barnehageavdelinga og skuleklassane som er sett i karantene så langt i utbrotet, skal halde fram i karantene til og med 14. mars.

Husstandsmedlemmar kan gå ut av ventekarantene når barnet/eleven har fått negativt prøvesvar. Alle som er i karantene vil verte kalla inn til testing for andre gong i slutten av veka.

Stad kommune sitt arbeid med smittesporing og kartlegging av covid-19-utbrotet i kommunen held fram, opplyser kommunen.