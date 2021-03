Nyheter

– Det er med stor glede vi kan informere om at det er inngått avtale mellom Camaro Fiskeriselskap, Skipskompetanse og Larsnes Mek Verksted for design og bygging av et nytt snurrevad/notfartøy til Roger Nilsen i Nord-Lenangen, Tromsø, sier daglig leder i Skipskompetanse, Per Jørgen Silden i en pressemelding.